اونلاين | رابط سريع بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الانجليزي

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يلتقى نادي مانشستر سيتي مع نظيره وست هام يونايتد فى تمام التاسعة والنصف باللقاء الذى يجمعهما على ملعب الاتحاد ضمن المباراة المؤجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تم تأجيلها بسبب عاصفة سيارا.

​موعد مباراة مان سيتي ضد وست هام فى الدورى الإنجليزى

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الانجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 76، ويأتي مانشستر سيتي، في المركز الثانى برصيد 51 نقطة، في المقابل يحتل وست هام المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة.

ويطمح مانشستر سيتي لإيقاف سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها مؤخراً، حيث خسر أمام مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل في “إياب” نصف نهائي كأس الرابطة، وأمام توتنهام بهدفين دون مقابل في الجولة الماضية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، ولن تكون مهمة مانشستر سيتي في الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث “سهلة”، لاسيما وأنه سيواجه وست هام يونايتد الذي يواجه خطر الهبوط لدوري الدرجة الاولى “تشامبيونشيب”، ويتطلع لتحقيق نتيجة ايجابية تعزز من آماله في البقاء، علماً بأن الفريق اللندني فشل في تحقيق أي فوز في المراحل الخمس الماضية.

مباراة مان سيتي ضد وست هام فى الدورى الإنجليزى

ويفتقد مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج بسبب الإصابة والذى كان نجم لقاء الفريقين في الذهاب والذى انتهى بخماسية نظيفة للسيتي في لندن وسجل خلالها هاتريك.

وكانت المباراة قد تم تأجيلها بسبب عاصفة سيارا التي صاحبت هطول أمطار غزيرة وأعاصير شديدة ضربت إنجلترا

مانشستر سيتي ووست هام الساعة 9.30 علي قناة 4