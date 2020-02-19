اونلاين | بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة المقاولون والمصري بث مباشر كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة المقاولون والمصري بث مباشر كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر.

موعد مباراة المصري ضد المقاولون العرب في كأس مصر:

تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء، على ملعب السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد المقاولون العرب في كأس مصر:

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي أون وتايم سبورت فضائيا وأرضيا.

Advertisements

ويدخل المصري مواجهة اليوم بحثا عن استعادة نغمة الانتصارات مجددا، ثم خطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة ذاته، من أجل تهدئة الجماهير الغاضبة من النتائج المتذبذبة للفريق في بطولة الدوري الممتاز، خاصة بعد الهزيمة أمام الأهلي، يوم الجمعة الماضي بثلاثية نظيفة، ضمن مؤجلات الدوري.

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني للنسر البورسعيدي، للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية تمنح اللاعبين دفعة معنوية، قبل مواجهة نهضة بركان المغربي، في الأول من مارس القادم، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 بالكونفيدرالية.

ويفتقد المصري لجهود الثنائي أحمد ياسر وإسلام عطية، بسبب الإنذار الثالث.

قائمة المصري لملاقاة المقاولون العرب:

أحمد عبدالفتاح ومحمد شحاتة، وسعيدو سيمبوريه وإسلام أبوسليمة، وكريم العراقي وعمر كمال، وخالد مصطفى وعمرو موسى، وفريد شوقي وإيزي إيميكا، وحجاج عويس وعبدالناصر دي ماريا، وشيخ موكورو ومحمد جابر، وحسن علي وأيمن ندا، وأحمد عادل”ميسي” ومفتاح طقطق، وحسين رجب ومحمود وادي.

المقاولون و المصري الساعة 5 علي قناة 7