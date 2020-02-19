فينجر يصنع قانون جديد لتقنية الفار

الأربعاء 19 فبراير 2020

أثارت تقنية الفار المستخدمة، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم عدد كبير من الأندية حول العالم أجمع، بعد أن تسببت في توقف الكرة أكثر من مناسبة وهو ما يعيق متعة اللقاء حسب أراء الكثيرين.



وينوري أرسين فينجر رئيس تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، أن يكتب أو يعدل قانون التسلل، الذي يرى من خلاله أن أكبر عائق لتقنية الفار ومتعة اللقاءات.

قال مدرب أرسنال السابق: إن الوضع سئ بالنسبة للجميع من ناحية وضعية التسلل، التي من الواضح أنها أصعب شئ يؤرق الفار والأندية.

وأضاف المدرب الفرنسي: وجدت أن التسلل لابد أن يكون بالسنتيميترات وهو الوقت المناسب لتنفيذ هذا الوضع، الذي يجب تحقيقه سريعا.

وتابع رئيس تطوير كرة القدم: سيكون هناك تغيير قليل للقاعدة، حيث أن جزءًا من أنف اللاعب يكون متسللًا، لذلك أنت متسلل لأنه بالطبع يمكنك إحراز هدف باستخدام ذلك، لذا لن تكون متسللاً إذا كان أي جزء من الجسم يمكنه تسجيل هدف يتماشى مع المدافع الأخير- حتى لو كانت الأجزاء الأخرى من جسم المهاجم في المقدمة’’.

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واختتم أرسين فينجر: في حالة تنفيذ هذا الوضع لم تجد قرارات تحكيمية بالمائة ميتران مرة أخرى، حتى أن أم جزء من المهاجم فقط سيكون أمام المدافع.

وشدد الفرنسي: على أن الفيفا تبحث عدة تغييرات لتهدئة الجماهير والحد من عضيهم، الذي أصبح قويا بالآونة الأخيرة.

وأكد المحنك الفرنسي: أنه يتم إعداد القانون لمطالبة الجميع بتنفيذ تقنية الفار بملاعبعم مع وجود تعديل قانون التسلل، من أجل وضع المؤيدين على اطلاع بقرارات قيد المراجعة.

جدير بالذكر أن تقنية الفار، قد تنفيذها، قبل سنوات قليلة في بطولة كأس العالم للأندية في مباراة ريال أمام إحدى الفرق بالدور نصف نهائي واعترض وقتها كلا من، راموس مودريتش على تلك التقنية برؤية أنها تعطل كرة القدم ومتعة اللقاء، إلا أنه تم تنفيذ تلك الوضعية ببطولة. كأس العالم للمنتخبات عام ٢٠١٨، ثم بطولات دوري أبطال أوروبا والدوريات الخمس الكبرى إضافة لدوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال آسيا، ثم بعض الدوريات العربية ومنها بالقريب العاجل الدوري المصري.