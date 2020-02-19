شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم الأربعاء ١٩-٢-٢٠٢٠ والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 فبراير 2020 تنطلق اليوم الأربعاء 19 – 2 – 2020 العديد من المباريات الهامة، أبرزها مواجهتي دوري أبطال أوروبا التي ستقام مساء اليوم، بالإضافة إلي مباراة السيتي أمام وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراتان بدوري أبطال آسيا.

مواعيد مبارايات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة توتنهام هوتسبر x لايبزيج، العاشرة مساء على قناة ‪beIN Sports HD 1‬ أتالانتا x فالنسيا، العاشرة مساء على قناة ‪beIN Sports HD 2 Advertisements مواعيد مبارايات الدوري الإنجليزي مانشيستر سيتي x وست هام يونايتد، ٩.٣٠ مساء علي قناة beIN Sports HD 4 مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة يوكوهاما مارينوس ‪x‬ سيدني – الثانية عشرة ظهرا على قناة ‪beIN Sports HD 1‬ سوون بلووينجز ‪x ‬ فيسيل كوبه – الثانية عشرة والنصف ظهرا على قناة ‪beIN Sports HD 2‬

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