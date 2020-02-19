الامارات | الشراري والمطروشي يحرزان ذهبيتي البطولة العربية بمصارعة الذراعين في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن الشراري والمطروشي يحرزان ذهبيتي البطولة العربية بمصارعة الذراعين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احرز لاعبا منتخب الامارات لمصارعة الذراعين عبد الله الشراري وجاسم المطروشي ميداليتين ذهبيتين خلال مشاركتهما في البطولة العربية لمصارعة الذراعين والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية في الاسكندرية واختتمت امس بمشاركة لاعبي 10 دول عربية وهي الامارات والاردن وليبيا وفلسطين والمغرب وسوريا ولبنان والصومال وسلطنة عمان ومصر البلد المستضيف، والتي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين

وجاء فوز اللاعب جاسم محمد المطروشي بذهبية اليد اليمنى لوزن 90 كيلوغرام، بينما حقق اللاعب عبد الله احمد سليمان الشراري ذهبية اليد اليمنى لوزن 110 كيلوغرام، بعد ان تفوق كل منهما في المباراة النهائية لوزنيهما، وساهم فوزهما بالتأهل رسميا للمشاركة في بطولة اسيا التي ستقام في اذريبيجان العام الحالي

وكانت البطولة قد انطلقت في 15 فبراير الحالي بمشاركة 140 لاعبا ولاعبة واشرف عليها 12 حكما.

وحظي منتخب الامارات برعاية مجموعة صالات ان ليمتد الاسكندرية كداعم رياضي خلال المشاركة في البطولة.