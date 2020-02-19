شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يكشف موقف ثنائي الفريق من مواجهة بيراميدز بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد ناصر هريدي، عضو الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن عماد حمدي ومحمد حمدي زكي، لاعبا الفريق، في مرحلة التأهيل.

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ويواجه الإسماعيلي نظيره بيراميدز، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة كأس مصر.

وأضاف، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «موقف لحاق الثنائي بالمباراة بات صعبا للغاية في ظل عدم اكتمال شفائهما بشكل كامل».

واختتم: «سيكون هنالك اختبار طبي أخير لحسم موقفهما بشكل نهائي من لقاء الكأس».