شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يكشف موقف ثنائي الفريق من مواجهة بيراميدز بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد ناصر هريدي، عضو الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن عماد حمدي ومحمد حمدي زكي، لاعبا الفريق، في مرحلة التأهيل.
ويواجه الإسماعيلي نظيره بيراميدز، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة كأس مصر.
وأضاف، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «موقف لحاق الثنائي بالمباراة بات صعبا للغاية في ظل عدم اكتمال شفائهما بشكل كامل».
واختتم: «سيكون هنالك اختبار طبي أخير لحسم موقفهما بشكل نهائي من لقاء الكأس».
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