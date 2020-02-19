شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعاين ملعب مباراة «سوبر» الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على معاينة ملعب محمد بن زايد، صباح اليوم الأربعاء؛ للتعرف على أرضية الملعب ورؤيتها عن قرب قبل مران الفريق الجماعي مساء اليوم.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تفقد السويسري أرضية الملعب وأبعاده واطمأن على الأعداد الجماهيرية الأهلاوية المتوقع حضورها لقاء الغد أمام الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غد الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات، على لقب السوبر المصري.