شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: لاعبو الأهلي محظوظون وليس لدي رغبة في الانتقام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عدم شعوره بأي رغبة في الانتقام أو رد الاعتبار أمام فريقه الأسبق الأهلي، حين يقود الفارس الأبيض، غدًا الخميس في لقاء السوبر المصري، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي محظوظون بمدربهم.

وقال «كارتيرون»، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سعيد لتدريبي فرق كبيرة كالرجاء ومازيمبي والأهلي والزمالك، ومصر سعيدة الحظ بامتلاكها أكبر فريقين في أفريقيا الأهلي والزمالك».

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وأضاف: «أريد الفوز بالمباراة غدًا ليس لرد الاعتبار، الأهلي ناد كبير والزمالك كذلك، أريد الفوز بالمباراة من أجل النادي واللاعبين، ولا يوجد لدي أي رغبة في الانتقام أو رد الاعتبار، الأهلي والزمالك ناديان كبيران والأفضل سيفوز غدًا».

وتابع: «لاعبو الأهلي والزمالك يعرفون بعضًا جيدًا، ولعبوا ضد بعضهم البعض عدة مباريات، وفريق الأهلي اختلف عن الوقت الذي كنت متواجدا فيه، وعقد عدة صفقات جديدة لم تكن موجودة أثناء تواجدي في النادي، ولاعبو الأهلي محظوظون لأن لديهم مدربا جيدا ويعملون بشكل جيد ولم يخسروا منذ فترة».

واختتم الفرنسي: «يجب علينا التركيز لمدة 90 دقيقة، والتحضير للمباراة جيدًا بصرف النظر من سيلعب».