شكرا لقرائتكم فايلر يعاين ملعب محمد بن زايد قبل مواجهة الأهلي ضد الزمالك بالسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على معاينة ملعب محمد بن زايد صباح اليوم الأربعاء، للتعرف على أرضية الملعب ورؤيتها عن قرب قبل مران الفريق الجماعي مساء اليوم ، وتفقد السويسري أرضية الملعب وأبعاده واطمأن على الأعداد الجماهيرية الأهلاوية المتوقع حضورها لقاء الغد أمام الزمالك.

فيما يعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو للاعبين مساء اليوم الأربعاء بفندق الإقامة بالإمارات، وحرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق على إعداد فيديو شامل لعدد من مباريات الزمالك لعرضها على اللاعبين قبل مواجهة الغد، ويحدد فايلر في محاضرته مع اللاعبين مساء اليوم نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل المواجهة المرتقبة.

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وفرض الجهاز الفني حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي طلب فايلر فرض حالة من السرية على تدريبات الفريق طوال تواجد البعثة الحمراء في الإمارات قبل مواجهة الزمالك، تجنباً لتسريب المعلومات والخطة للمعسكر الأبيض.

ورفض مسئولو الأهلي تحفيز لاعبي الفريق بمكافآت خاصة من أجل تجاوز الزمالك، وأعلن مسئولو النادي أنه لا توجد أية مكافآت استثنائية في مباراة السوبر رغم الاعتراف بأهميتها وقوتها، وأوضح مسئولو الأهلي أن هناك لائحة سيتم تطبيقها في هذه البطولة دون تفرقة خاصة أنه من الطبيعي والمنطقي أن يبذل لاعبو الفريق قصارى جهدهم من أجل الفوز وحصد لقب السوبر وتأكيد أحقية الفريق في التتويج بالبطولة ذاتها التي حصد الأحمر لقبها مطلع الموسم الجاري عندما فاز على الزمالك 3/2 في أول قمة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.