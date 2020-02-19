شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينفرد بنشر قائمة الحكام الناجحين فى تقنية الـvar ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينفرد الخليج 365 بنشر قائمة الحكام الناجحين فى تقنية حكم الفيديو "var"، وأعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، نجاح جميع الحكام المشاركين فى معسكر تقنية الفيديو خلال الأيام الماضية.

وأكد الغندور عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن اتحاد الكرة أصبح لديه 17 حكم ساحة، 19 حكم فيديو، 16 حكم مساعد فيديو، بمجموع 52 حكما.

فى سباق مختلف، كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن مباريات الدورى ستشهد تواجد 6 حكام مع بداية تقنية الفار منهم 4 فى الملعب وحكمان فى غرفة الفيديو.

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وكشف الغندور أن مسئولى الجبلاية يعملون جاهدين خلال الفترة الجارية من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو "var" بداية من الدور الثانى بمسابقة الدورى المصرى الممتاز، وأن هناك شكوكا حول تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثانى وأن تطبيقه من الدور الثانى قرار غير رسمى حتى الآن.

حضر مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة لحضور اختبار وتدريبات الحكام على تقنية الـvar ، فى حضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام. وتم البدء العملى فى استخدام التقنية فى حضور مندوب من الفيفا من اجل منح الحكام رخصة الفار المعتمدة من الفيفا.

اسماء الحكام الناجحين فى تقنية حكم الفيديو..



محمود أبو الرجال، عمرو عايد، أحمد جمال، أحمد حمدى، أحمد حامد فهيم، سعيد حمزة، إبراهيم محجوب، محمود ناجى، مصطفى عثمان، عمر رمضان، مصطفى شهدى، حسنى سلطان، محمد تابعى غازى، محمود وفا، محمد يوسف، وليد عبد الرازق، محمد عادل، محمود عاشور، محمود بسيونى، أحمد الغندور، محمد الحنفى، أحمد العدوى، جهاد جريشة، طارق مجدى، محمد معروف، إبراهيم نور الدين، محمد سلامة، محمد عباس، محمد أبو خاطر، حسام عزب، محمود دسوقى، صبحى العمراوى، محمود الغندور، محمد الصباحى، عمرو الشناوى، وائل فرحان، خالد جمال، نادر قمر الدولة، مصطفى مدحت، محمود ناصف، سعيد شعبان