شكرا لقرائتكم الدرندلي عن موقعة الأهلي ضد الزمالك : صعبة ولا ترتبط بحالة الفريقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأوضح الدرندلي، أن الأهلي يخوض مباراة قوية أمام المنافس التقليدي، مما يضاعف من أهمية اللقاء، بالإضافة إلى أن هذه المباراة لها حسابات خاصة لا ترتبط بحالة أي من الفريقين قبلها.
وأشاد الدرندلي، بتركيز وجدية لاعبي الأهلي من أول يوم بمعسكر الفريق بالإمارات، مشددا على ثقته ومجلس الإدارة في تقديم أفضل ما لديهم للفوز بالمباراة.
وشدد الدرندلي، على حالة الانضباط لبعثة الفريق في الإمارات كعادة معسكرات الفريق قبل أي مباراة أو بطولة، مشيرا إلى أنه دائم المتابعة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لكافة الأمور التنظيمية والتنسيقة لتوفير كافة احتياجات الفريق.
ووجه الدرندلي، الشكر لجميع المسؤولين بدولة الإمارات على حسن الاستقبال وكرم الضيافة لبعثة الفريق منذ وصولها، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بجديد على الإمارات التي يعتبرها الأهلي ومسئولوه بلدهم الثاني. وتمنى الدرندلي في ختام تصرحاته التوفيق للفريق والجهاز الفني في مباراة الغد لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي في الإمارات .
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