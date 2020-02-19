شكرا لقرائتكم تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري مراكز الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ) مواجهات نصف نهائي دوري مراكز الشباب ، والتي تنظمها الوزارة في نسخته السابعة.

و تقام المواجهة الأولي السبت المقبل 22 فبراير الجاري بين مركز شباب كفر قشاش (البحيرة) مع مركز شباب المحسمة المحطة (الإسماعيلية) ، علي ملعب مركز شباب الجزيرة ، الواحدة ظهراً .

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فيما تقام المواجهة الأخرى ، الأحد المقبل الموافق 23 فبراير الجاري ، بين مركز شباب الحسينات (الأقصر) و مركز شباب شبرانبات (الغربية) ، علي ملعب مركز شباب الجزيرة ، في الواحدة ظهراً .

يذكر أن الوزارة أعلنت سابقاً إقامة نهائي البطولة علي ملاعب محافظة الوادي الجديد ، علي أن يكون في منتصف مارس المقبل .

كانت منافسات دور الـ 16 قد شهدت تغلب مركز شباب المحسمة المحطة ( الإسماعيلية ) علي مركز شباب شيبة ( الشرقية ) بثلاثة أهداف نظيفة ، في مباراة أقيمت علي ملعب نادي العبور في الواحدة ظهر اليوم ، ويواجه المحسمة مركز شباب بهاده في دور الثمانية الذي حقق مركز شباب بهاده (القليوبية)فوزاً صعباً علي مركز شباب كفرالباجور(المنوفية) ، وفاز مركز شباب كفر قشاش ( البحيرة ) علي مركز شباب سبورتنج ( بورسعيد ) بهدفين مقابل هدف وحيد ، في مباراة أقيمت علي ملعب مركز شباب شاوة بالقليوبية.