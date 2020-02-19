شكرا لقرائتكم غريب ومتعب وعثمان يصلون أبو ظبي لحضور قمة الأهلي ضد الزمالك بالسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل مدينة أبو ظبي الاماراتية ظهر اليوم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي وعماد متعب مهاجم الأهلي الأسبق وسمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق من أجل متابعة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك المقرر لها غدا الخميس باستاد محمد بن زايد.

شوقي غريب يتابع لاعبيه الدوليين في الفريقين مصطفى محمد مهاجم الزمالك ورمضان صبحى لاعب الأهلي، ويرافق غريب معاونيه معتمد جمال ومحمد شوقي ووائل رياض والذين سيشاركوا في المباراة الاستعراضية لقدامي الأهلى والزمالك التي تقام اليوم في الصالة المغطاة بنادي الجزيرة، ضمن الأجواء الاحتفالية بمباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المقرر لها غدا.

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ووصل لابوظبي اليوم أيضا ومحمد أبو العلا وأحمد السيد وجمال حمزة وعادل مصطفى ومحمد فاروق وعبد الواحد السيد وسيد معوض .

ويشارك في المباراة أيضا كل من حازم أمام ومحمد فضل وأحمد عبد الله وأيمن يونس وطارق مصطفى.