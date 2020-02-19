قضية "الجماهير".. متى بدأت.. وأين ستنتهي؟

بدأت قضية "الجماهير" في لقاء الشباب والنصر قبل يوم من انطلاقة المباراة عندما قررت تقسيم المدرجات بنسبة 60% - 40% واشتعلت الأحداث بعدها حتى أعلنت الهيئة العامة للرياضة التدخل والتحقيق في القضية.

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وفي يوم المباراة (14 فبراير) كان عدد الحضور يقارب 13 ألف متفرج، وبعد نهاية المباراة التي انتهت بنتيجة 4-2 لمصلحة النصر خرج لاعب الأخير البرازيلي بيتروس في تصريح ساخن، ليستغرب البلطان غضب النصراويين، قبل أن يظهر رئيسا النصر السابقان سعود آل سويلم والأمير فيصل بن تركي في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي يوم 15 فبراير ظهر رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون العلاقات والإعلام ليؤكد متابعة الهيئة كافة تفاصيل القضية، وبعد يوم ينفي نادي الشباب استئجارا جماهيريا، ويظهر رئيسه التنفيذي خليف الهويشان بتصريح إعلامي ويعقبه خروج لمدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي الشباب أحمد المسعود للحديث عن القضية.

ومن المتوقع أن تصدر الهيئة العامة للرياضة قراراتها بعد جمع الأدلة التي تشمل أرقام لوحات الحافلات والعودة إلى كاميرات الرصد والتعرف على مشرفي الحافلات، والتأكد من أرقام التذاكر.