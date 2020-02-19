شكرا لقرائتكم ثنائية هالاند تقود دورتموند للفوز على سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد المهاجم النرويجي اليافع إيرلينغ هالاند فريق بوروسيا دورتموند الألماني لانتصار ثمين على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2- 1 اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. وسجل هالاند "19 عاما" هدفي دورتموند في الدقيقتين 69 و77، وتكفل البرازيلي نيمار بالهدف الوحيد لسان جيرمان في الدقيقة 75.

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