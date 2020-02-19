ليفربول يسقط أمام أتلتيكو مدريد بهدف ساؤول

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا صعبا على ضيفه ليفربول الإنجليزي 1 - صفر في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه ساؤول نيغيز الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة.
ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب أنفيلد يوم 11 مارس المقبل، حيث يحتاج ليفربول للفوز بفارق هدفين للتأهل لدور الثمانية، بينما يحتاج أتلتيكو للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن التأهل للدور التالي.
وتأهل ليفربول لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، بينما تأهل أتلتيكو مدريد لهذا الدور بصفته وصيف المجموعة الرابعة برصيد عشر نقاط.
ويستعد ليفربول لمواجهة ويستهان يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة فياريال يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.
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