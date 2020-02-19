شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الأهلى فى الإمارات يتحدث عن الحسابات الخاصة قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى الإمارات أهمية وصعوبة مباراة السوبر أمام الزمالك المحدد لها غدا الخميس، وأوضح أن الأهلى يخوض مباراة قوية أمام المنافس التقليدى، ما يضاعف من أهمية اللقاء، بالإضافة إلى أن هذه المباراة لها حسابات خاصة لا ترتبط بحالة أى من الفريقين قبلها.

وأشاد الدرندلى بتركيز وجدية لاعبى الأهلى من أول يوم بمعسكر الفريق بالإمارات، مشددا على ثقته ومجلس الإدارة في تقديم أفضل ما لديهم للفوز بالمباراة. وشدد الدرندلي على حالة الانضباط لبعثة الفريق في الإمارات كعادة معسكرات الفريق قبل أي مباراة أو بطولة، مشيرا إلى أنه دائم المتابعة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لكافة الأمور التنظيمية والتنسيقة لتوفير كافة احتياجات الفريق.

ووجه الدرندلي الشكر لجميع المسئولين بدولة الإمارات على حسن الاستقبال وكرم الضيافة لبعثة الفريق منذ وصولها، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بجديد على الإمارات التي يعتبرها الأهلي ومسئولوه بلدهم الثاني. وتمنى الدرندلي في ختام تصرحاته التوفيق للفريق والجهاز الفني في مباراة الغد لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي في الإمارات.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد أكد أن مباراة السوبر المحلى غداً أمام الزمالك لها حسابات أخرى تختلف عن حسابات الدورى وبطولة أفريقيا، موضحاً أنه لن ينظر للماضى وللفوز الذى حققه الأهلى على الزمالك قبل عدة أشهر عندما التقيا فى السوبر المحلى أيضاً وفاز الأهلي وقتها بثلاثة أهداف لهدفين، وشدد فايلر على أن المباراة قوية ومهمة لأنها ستكون أمام منافس كبيير ويُحقق نتائج جيدة محلياً وأفريقياً، مُشيراً إلى أن الأهلي استعد جيداً للمباراة رافضاً الكشف عن هوية التشكيل الذى سيخوض به لقاء الغد، لأن هذا أمور خاصة بالجهاز الفنى، لكنه شدد على أنه سيدفع بأفضل 11 لاعباً جاهزاً للمباراة، على أن يجلس على الدكة أفضل 7 لاعبين، موضحاً أنه سيستعين باللاعبين القادرين على تنفيذ خططه وأفكاره في مباراة الغد.