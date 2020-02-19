شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تعلن مواجهات نصف نهائى دورى مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات) مواجهات نصف نهائى دورى مراكز الشباب، التى تنظمها الوزارة فى نسخته السابعة.

وتقام المواجهة الأولى السبت المقبل 22 فبراير الجارى بين مركز شباب كفر قشاش (البحيرة) مع مركز شباب المحسمة المحطة (الإسماعيلية)، علي ملعب مركز شباب الجزيرة الواحدة ظهراً.

فيما تقام المواجهة الأخرى، الأحد المقبل الموافق 23 فبراير الجارى بين مركز شباب الحسينات (الأقصر) و مركز شباب شبرانبات (الغربية) ، علي ملعب مركز شباب الجزيرة ، في الواحدة ظهراً .

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يذكر أن الوزارة أعلنت سابقاً إقامة نهائي البطولة علي ملاعب محافظة الوادي الجديد ، علي أن يكون في منتصف مارس المقبل .

كانت منافسات دور الـ 16 قد شهدت تغلب مركز شباب المحسمة المحطة ( الإسماعيلية ) علي مركز شباب شيبة ( الشرقية ) بثلاثة أهداف نظيفة ، في مباراة أقيمت علي ملعب نادي العبور في الواحدة ظهر اليوم ، ويواجه المحسمة مركز شباب بهاده في دور الثمانية الذي حقق مركز شباب بهاده (القليوبية)فوزاً صعباً علي مركز شباب كفرالباجور(المنوفية)، وفاز مركز شباب كفر قشاش ( البحيرة ) علي مركز شباب سبورتنج ( بورسعيد ) بهدفين مقابل هدف وحيد ، في مباراة أقيمت علي ملعب مركز شباب شاوة بالقليوبية.