شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: مباراة السوبر صعبة على الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق أن مباراة السوبر التى تجمع فريقى الأهلى والزمالك غدا، بملعب محمد بن زايد بأبوظبى، ستكون صعبة على الفريقين، فى ظل المستوى المميز للفريقين خلال الفترة الحالية.

وقال عبد الواحد، فى تصريحات خاصة، إن الأهلى يسير بخطى ثابتة، وكذلك الزمالك الذى توج خلال الساعات الماضية ببطولة السوبر الأفريقى، وهو ما عمل على رفع المعنويات لدى لاعبى الفريق الأبيض، لذلك ستكون المباراة صعبة على الطرفين.

وأضاف حارس الزمالك السابق أن الفريقين لديهم اتزان وخبرة المباريات الكبرى، قائلا "أتمنى فوز الزمالك بالسوبر لكن المباراة ستكون صعبة".

وتوجه صباح اليوم عدد من نجوم الأهلى والزمالك الي ابو ظبي الاماراتية لخوض مباراة استعراضية بين قدامي الاهلي والزمالك اليوم الأربعاء علي الصالة المغطاة بنادي الجزيرة، ضمن الأجواء الاحتفالية بمباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المقرر لها غدا.

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وتواجد اليوم في الطائرة المتجه لابوظبي محمد شوقي ووائل رياض ومحمد ابو العلا وأحمد السيد وجمال حمزة وعادل مصطفى ومعتمد جمال ومحمد فاروق وعبد الواحد السيد وسيد معوض .

ويشارك في المباراة أيضا كل من حازم امام ومحمد فضل وأحمد عبد الله وأيمن يونس وطارق مصطفى.

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك فى السابعة من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري.

وشدد فايلر المدير الفنى للأهلى على أن المباراة قوية ومهمة لأنها ستكون أمام منافس كبيير ويُحقق نتائج جيدة محلياً وأفريقياً ، مُشيراً إلى أن الأهلي إستعد جيداً للمباراة رافضاً الكشف عن هوية التشكيل الذ سيخوض به لقاء الغد لأن هذا أمور خاصة بالجهاز الفني ولكنه شدد على أنه سيدفع بأفضل 11 لاعباً جاهزاً للمباراة على أن يجلس على الدكة أفضل 7 لاعبين ، موضحاً أنهو سيستعين باللاعبين القادرين على تنفيذ خططه وأفكاره في مباراة الغد.



عبد الواحد السيد





شيتوس و ابو العلا