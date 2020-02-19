شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. صورة السيسى ومحمد بن زايد تزين ملعب مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زينت صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الشيخ محمد بن زايد ولى العهد ونائب رئيس الدولة ملعب محمد بن زايد الذى يستضيف سوبر الأهلى والزمالك.

وكتب على الصورة جملة للشيخ المغفور له زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات وهو يقول: "نهضة مصر نهضة للعرب جميعا ووصيت أبنائى بأن يكونوا دائما بجانب مصر".

وتستضيف الإمارات سوبر الأهلى والزمالك في السابعة من مساء غدا الخميس في احتفالية كبيرة للقطبين في الشقيقة الإمارات وسط اقبال كبير من جماهير القطبين .

Advertisements

وتقام اليوم الأربعاء، مباراة استعراضية بين قدامى ناديى الأهلى والزمالك بالصالة المغطاة بنادى الجزيرة الإماراتى، وتعتبر بروفة لمباراة الغد بين قطبى الكرة المصرية في مباراة السوبر المصرى التي تقام غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد.

ويضم تشكيل الزمالك كل من حازم إمام وجمال حمزة وأيمن عبد العزيز ومحمد أبو العلا وطارق السعيد وأيمن يونس، وأحمد عبد الله.

بينما يضم تشكيل الأهلى خالد بيبو وامير عبد الحميد وهشام حنفي ومحمد فاروق وشريف عبد الفضيل وأحمد حسن ومحمد فضل.

وتشهد المباراة الإستعراضية الكشف عن الكرة الجديدة قبل مباراة السوبر، حيث ستقام بها المباراة كبروفة ، وتم دعوة 500 مشجع من كل فريق لتوطيد العلاقات الطيبة بين جماهير الناديين قبل الحدث الكبير الذي ينتظره الجميع غدا الخميس.



السيسي ومحمد بن زايد