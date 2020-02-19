شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. شاهد المران الأخير للزمالك قبل مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض نادى الزمالك مرانه الأخير استعداداً لمواجهة النادى الأهلى فى السوبر المصرى، على ملعب المباراة محمد بن زايد، الذى سيستضيف اللقاء المرتقب بين القطبين فى تمام السابعة مساء غد الخميس، بين المارد الأحمر بطل الدورى العام عن الموسم الماضى، والفارس الأبيض بطل كأس مصر.

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الخطة التى سيواجه بها الأهلى غدا فى مباراة السوبر المصرى، والتى ستقام على ملعب محمد بن زايد فى أبو ظبى الإماراتية، حيث سيواجه الزمالك الأهلى بنفس خطة مباراة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، والتى انتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف، مع تعديلات بعض المهام البسيطة للاعبين.

كارتيرون عرض تسجيل مباراة الزمالك والترجى على لاعبى الفريق أكثر من مرة، وقام بشرح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون، خاصة ظهيرى الجنب محمد عبد الشافى وحازم إمام، حيث طلب كارتيرون من الثنائى بضرورة زيادة الأداء الهجومى بعدما وضح على أدائهم الميل للتأمين الدفاعى وأداء الواجبات الدفاعية أكثر من الهجومية فى مباراة الترجى، مع منحهم تحذيرات بعدم ترك مساحات خلفهم نظرا لسرعات لاعبى الأهلى كهربا وحسين الشحات ووليد سليمان، وشدد كارتيرون على لاعبيه بأن الأهلى يعتمد بنسبة كبيرة على مهارة وسرعة لاعبى الأطراف ولهذا فان غلق هجوم الأهلى من الأجناب مفتاح الفوز فى مباراة الغد.

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من ناحية أخرى تعقد اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الاجتماع الفنى للمباراة اليوم، والتى سيتحدد على إثرها التعليمات الخاصة بالمباراة والزى الخاص بكل فريق، حيث سيرتدى الزمالك التى شيرت الأبيض ويتبقى لون الشورت، حيث سيتعارض مع الشورت الخاص بالأهلى وهو الأبيض، ومن المنتظر ان يغير الزمالك الشورت الخاص به لأن الأهلى بطل الدورى وتنص اللائحة على ان بطل الدورى يعامل معاملة صاحب الأرض.



المران الاخير للزمالك



لاعبو الزمالك من المران



لاعبو الزمالك