سوبر كورة.. قراءة فى عقل فايلر وكارتيرون قبل قمة السوبر المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قمة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك مساء الخميس على استاد محمد بن زايد بأبو ظبى، مواجهة مهمة فى مسيرة أحد المدربين سواء السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر أو الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض، باعتبار أنها حاسمة فى تقييم مسيرة كل فريق مع المدرب الذى يتولى قيادته.

ويسعى فايلر لمواصلة انطلاقته القوية مع الأهلى منذ توليه المهمة مطلع الموسم الجارى، وتحقيق 23 انتصار من أصل 26 مباراة قاد فيها المارد الأحمر، خاصة أنه حقق الانتصار فى 16 مباراة محلية قاد خلالها الأهلى سواء بالسوبر أو الدورى المصرى، فيما يبحث كارتيرون الاستفادة من الدفعة المعنوية لفريقه بعد التتويج بلقب السوبر على حساب الترجى التونسى، وتحسن نتائج الزمالك تحت قيادته فى الفترة الأخيرة.

وبالنظر إلى طبيعة تفكير الثنائى فايلر وكارتيرون نجد أن كلا منهما له طريقته المختلفة عن الآخر، والتى يستخدمها فى غالبية الأحيان لتحقيق مبتغاه وقيادة فريقه لتحقيق الانتصارات وتخطي العقبات التي تواجهه، مع العلم أن المباريات القوية مثل السوبر تكون لها حسابات خاصة واعتبارات مختلفة عن باقي المباريات، ولكن سحتفظ كل مدرب بخططه وتكتيكه الذي يسير عليه بشكل دائم.

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وأكد السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أن مباراة السوبر المحلي غداً أمام الزمالك لها حسابات أخرى تختلف عن حسابات الدوري وبطولة أفريقيا، موضحاً أنه لن ينظر للماضي وللفوز الذى حققه الأهلي على الزمالك قبل عدة أشهر عندما إلتقيا في السوبر المحلي أيضاً وفاز الأهلي وقتها بثلاثة أهداف لهدفين.

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك في السابعة من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري.

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وشدد فايلر على أن المباراة قوية وهامة لأنها ستكون أمام منافس كبيير ويُحقق نتائج جيدة محلياً وأفريقياً ، مُشيراً إلى أن الأهلي إستعد جيداً للمباراة رافضاً الكشف عن هوية التشكيل الذ سيخوض به لقاء الغد لأن هذا أمور خاصة بالجهاز الفني ولكنه شدد على أنه سيدفع بأفضل 11 لاعباً جاهزاً للمباراة على أن يجلس على الدكة أفضل 7 لاعبين ، موضحاً أنهو سيستعين باللاعبين القادرين على تنفيذ خططه وأفكاره في مباراة الغد.

ورداً على سؤال بشأن : أيهما يخشى فايلر ..من لاعبي الزمالك أم من "عقلية" كارتيرون رد المدير الفني للأهلي ، قائلاً: في مثل هذه المباريات..اللاعبين هم يحسمون المباريات ..النظرة تكون للاعبين في المقام الأول ثم يأتي دور المدرب ..وهذا لا يُقلل من دور كارتيرون فأنا أؤكد ذلك على الزمالك وكذلك الأهلي فالنظرة تكون للاعبي الأهلي في المقام الأول وليس لي كمدير فنى.

وقال فايلر إنه لا يفكر في نتائجه مع الأهلى وانتصاراته المحلية والافريقية قبل لقاء الغد لأن ما يشغله هو اللقاء ذاته دون التطرق لتفوق الأهلي مؤخراً محلياً وأفريقياً لأنه أعتاد أن ينظر لكل مباراة على حدة.