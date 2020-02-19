- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد مسئولو اللجنة المنظمة للسوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، خلال المؤتمر الصحفى الذى يسبق مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المحلى المقرر لها السابعة مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات موقع ”الخليج 365”.
ودرس فايلر المدير الفنى للأهلى نظيره فريق الزمالك بالفيديو بعد مشاهدة أكثر من مباراة للفريق الأبيض، خاصة المباراة الأخيرة أمام الترجى التونسى، والتى حسمها الفريق الأبيض لصالحه ليتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقى، فى الوقت الذى طالب المدرب السويسرى لاعبيه بالحذر من انتفاضة الزمالك والعمل على حسم المواجهة مبكراً من خلال إحراز هدف مبكر، بالإضافة لمنح كل لاعب تعليمات فنيه وتكليفه بالدور الذى سيؤديه فى المباراة.
كان مسئولو النادى الأهلى قد رفضوا تحفيز لاعبى الفريق بمكافآت خاصة من أجل تجاوز الزمالك في مباراة السوبر المحلي المُقرر لها غدا الخميس بأبوظبي، وأعلن مسئولو النادى أنه لا توجد أى مكافآت استثنائية فى مباراة السوبر رغم الاعتراف بأهميتها وقوتها.
وأوضح مسئولو الأهلي أن هناك لائحة سيتم تطبيقها في هذه البطولة دون تفرقة خاصة أنه من الطبيعي والمنطقي أن يبذل لاعبو الفريق قصارى جهدهم من أجل الفوز وحصد لقب السوبر، وتأكيد أحقية الفريق فى التتويج بالبطولة ذاتها التى حصد الأحمر لقبها مطلع الموسم الجارى عندما فاز على الزمالك 3 / 2 فى أول قمة للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.
الخليج 365 فى مؤتمر السوبر
الخليج 365 حاضر فى المؤتمر
مؤتمر السوبر و الخليج 365
مؤتمر السوبر واليوم السابع
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على ”الخليج 365” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.