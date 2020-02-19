شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قبل قمة السوبر.. قائمة الأهلى = 431 مليونا و900 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النادى الأهلى لمواجهة نظيره الزمالك، فى مباراة القمة التى تجمع قطبى الكرة المصرية مساء الخميس، على استاد محمد بن زايد بالإمارات فى كأس السوبر المصرى، ويدخل المارد الأحمر اللقاء حاملاً للقب بطولة الدورى العام عن الموسم الماضى، فيما يدخل الزمالك اللقاء حاملاً للقب كأس مصر.

رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، اصطحب 24 لاعباً في قائمة القلعة الحمراء إلى الإمارات لمواجهة الفريق الأبيض وهم: "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".

ويعرض الخليج 365 القيمة التسويقية للمارد الأحمر قبل لقاء السوبر المرتقب.

ـ محمد الشناوي: 37 مليونا و300 ألف جنيه

ـ شريف إكرامي: 5 ملايين جنيه

ـ علي لطفي: 4 ملايين و200 ألف جنيه

ـ رامي ربيعة: 13 مليونا و500 ألف جنيه

ـ محمود متولي: 10 ملايين و100 ألف جنيه

ـ ياسر إبراهيم: 6 ملايين و700 ألف جنيه

ـ أحمد فتحي: 6 ملايين و700 ألف جنيه

ـ محمد هاني: 13 مليونا و500 ألف جنيه

ـ أيمن أشرف : 20 مليونا و300 ألف جنيه

ـ علي معلول: 30 مليونا و500 ألف جنيه

ـ حسام عاشور: 5 ملايين جنيه

ـ عمرو السولية: 25 مليونا 400 ألف جنيه

ـ أليو ديانج: 13 مليونا و500 ألف جنيه

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ـ محمد مجدي قفشة: 25 مليونا و400 ألف جنيه

ـ حسين الشحات: 25 مليونا و400 ألف جنيه

ـ جيرالدو: 5 ملايين جنيه

ـ جونيور أجايى: 25 مليونا و400 ألف جنيه

ـ رمضان صبحى: 67 مليونا و800 ألف جنيه

ـ محمود عبدالمنعم ( كهربا): 25 مليونا و400 ألف جنيه

ـ وليد سليمان: 8 ملايين و400 ألف جنيه

ـ مروان محسن: 16 مليونا و900 ألف جنيه

ـ أليو بادجى: 16 مليونا و900 ألف جنيه

ـ محمود وحيد: 6 ملايين و700 ألف جنيه

ـ أحمد الشيخ: 16 مليونا و900 ألف جنيه