شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي: غدًا في السوبر أمام الأهلي نلعب على بطولتين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى فتحي، لاعب نادي الزمالك، إن مواجهة الأهلي، غدًا الخميس، في كأس السوبر المصري بمثابة اللعب على بطولتين، معتبرًا أن مواجهة الفريق الأحمر بطولة في حد ذاتها.
وأوضح «فتحي»، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «إحنا مركزين في الماتش، اللعيبة كلها مركزة هو الماتش هو بطولة أصلًا ثانية يعني أنت بتلعب على بطولتين».
وأضاف: «ده ثالث سوبر لي هنا (في الإمارات)، كل مرة الناس بتفاجئنا عن السنة اللي قبلها، ناس في قمة الاحترام وكل سنة التنظيم حاجة على أعلى مستوى، أنا بصراحة مابشوفش كده في أي مكان عمومًا يعني».
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