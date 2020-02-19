شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي عن «السوبر»: بطولة شرفية تتضاعف أهميتهما بوجود الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه جاهز لخوض مباراة السوبر، ويمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرات التي ترجح كفته، خاصة في مثل هذه المباريات الكبيرة.

وقال شريف إكرامي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر التي تقام غدا الخميس بالإمارات: «دورنا دائما كلاعبين كبار هو نقل الخبرات والمواقف الصعبة التي سبق ومر بها الأهلي في العديد من المباريات الكبيرة لتحفيز الجميع ولفرض المزيد من التركيز قبل المباراة».

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وأوضح أن بطولة السوبر بطولة شرفية، وتتضاعف أهميتها بوجود الأهلي والزمالك في المنافسة، موضحا أن حالة الفريقين خلال الفترة الماضية لا تدخل في حسابات هذه المباراة.

وأشار إلى أن حضوره المؤتمرات الصحفية أو غيابه يأتي بالتنسيق بينه وبين الجهاز الفني وكباتن الفريق، وتواجده في المؤتمر لا يعني مشاركته في المباراة.

ويلتقي الأهلي والزمالك في السابعة مساء غد الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات، على بطولة كأس السوبر المصري.