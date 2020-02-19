شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني لـ«السوبر»: الأهلي بزيه التقليدي.. والزمالك بالأزرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الفني لمباراة السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك، والذي يجمع الفريقين مساء غد، بملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.

شهد الاجتماع استعراض تقرير شامل عن كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد حضور الفريقين للملعب، والزي الخاص بكل منهما، وذلك بحضور الجانب الإداري من الناديين وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

وتقرر أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم البنفسجي، فيما يرتدي الزمالك الطاقم الأزرق بالكامل وحارسه الطاقم الأصفر.