شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر»: لا أنشغل بحالة المنافس.. وهذا موقف «رمضان» و«قفشة» من السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، عدم انشغاله بحالة المنافس بقدر اهتمامه بحالة لاعبيه قبل خوضه مباراة السوبر المصري، غدًا الخميس، أمام الزمالك، كما كشف عن موقف الثنائي محمد مجدي قفشة ورمضان صبحي من المشاركة في المباراة.

وقال «فايلر»، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد صباح اليوم الأربعاء إن مباراة السوبر لها حسابات خاصة تختلف عن دوري الأبطال والدوري، موضحًا أنه سعيد بخوض المباراة في الإمارات ويشغله إعداد فريقه بشكل جيد ولا يشغله حالة المنافس.

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وعن التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، رفض السويسري الإفصاح عن الأسماء موضحًا أنه سيدفع بـ11 لاعبًا يمكنهم تنفيذ فكره الفني لتحقيق الفوز، مشددًا على أنه سيتعامل مع المباراة حسب ظروفها ولا يضع في ذهنه النتائج الماضية.

وسيكون محمد مجدي قفشة جاهزًا للمشاركة في المباراة، كما أكد «فايلر»، فيما كشف عدم جاهزية رمضان صبحي بشكل كامل بعد عودته من الإصابة ومشاركته لفترات متقطعة في مران الفريق.

وعن رؤيته لفكرة تثبيت التشكيل، رد «فايلر» بأن هذا الأمر يخصه كمدير فني ويتحمل هو مسؤوليته حسب رؤيته واحتياجاته ويكون الحكم على قراراته وفقًا للنتيجة التي يحققها الفريق.