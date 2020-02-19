شكرا لقرائتكم فايلر عن اختياراته الفنية : أتحمل المسئولية الكاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى ، أنه وحده فقط من يتحمل المسئولية الكاملة للاختيارات الفنية لناديه .

وقال فايلر فى المؤتمر الصحفى الذى يسبق مباراة الزمالك بالسوبر المحلى والمقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات : " كل مباراة لها ظروفها ومعطياتها ونبذل كل مانملك للخروج بأفضل شكل "

وتابع فايلر : " البعض ينتقد اختياراتى وأقول له هل أنت مدرب ، أنا مدرب وأنتم صحفيين تقييمون التشكيل بعد انتهاء المباراة ولكنى أتخذ القرار الصعب وهو وضع التشكيل قبل المباراة ، لذا أنا فقط من يتحمل المسئولية الكاملة بشأن الاختيارات الفنية للأهلى"

ويضيف المدير الفنى للأهلى : " نملك 24 لاعب على نفس المستوى ، وأقوم بالروتيشن للهروب من ضغط المباريات المستمر"

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واعترف فايلر، أن فريقه لايحقق نتائج جيدة خارج الديار فى المواجهات الافريقية قائلا : "نعم لم نحقق نتائج جيده خارج الديار ولكني اشعر بان الامارات ليست مختلفه كثيرا عن مصر"

ودرس فايلر فريق الزمالك بالفيديو بعد مشاهدة أكثر من مباراة للفريق الأبيض، خاصة المباراة الأخيرة أمام الترجي التونسي، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه ليتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، في الوقت الذي طالب المدرب السويسري لاعبيه بالحذر من انتفاضة الزمالك والعمل على حسم المواجهة مبكراً من خلال إحراز هدف مبكر، بالإضافة لمنح كل لاعب تعليمات فنيه وتكليفه بالدور الذي سيؤديه في المباراة

وفرض الجهاز الفني حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي طلب فايلر فرض حالة من السرية على تدريبات الفريق طوال تواجد البعثة الحمراء في الإمارات قبل مواجهة الزمالك، تجنباً لتسريب المعلومات والخطة للمعسكر الأبيض.

ورفض مسئولو الأهلي تحفيز لاعبي الفريق بمكافآت خاصة من أجل تجاوز الزمالك، وأعلن مسئولو النادي أنه لا توجد أية مكافآت استثنائية في مباراة السوبر رغم الاعتراف بأهميتها وقوتها، وأوضح مسئولو الأهلي أن هناك لائحة سيتم تطبيقها في هذه البطولة دون تفرقة خاصة أنه من الطبيعي والمنطقي أن يبذل لاعبو الفريق قصارى جهدهم من أجل الفوز وحصد لقب السوبر وتأكيد أحقية الفريق في التتويج بالبطولة ذاتها التي حصد الأحمر لقبها مطلع الموسم الجاري عندما فاز على الزمالك 3/2 في أول قمة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.