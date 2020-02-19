شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. أحمد فتحي يستعين بموعظة دينية قبل مواجهة السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي، موعظة دينية عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، وذلك قبل 24 ساعة من المباراة المرتقبة للفريق الأحمر أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك في كأس السوبر المصري.

وكتب فتحي: إن لله تعالى في تأخير الفرج ألطافًا ينقطع دون إدراكها تأمل المتأمل وتفكره، لكن الله يبث هذه الألطاف في تدبيره؛ فمن عرفها اطمأن بها، ومن أعرض عنها عراه القلق والاضطراب يراك تُحب ما يؤذيك فيمنعه عنك، فتُسيء به الظن فيريك حكمه ، ثُم يحول وجع قلبك لمُنتهى الرضا بقضائه واختياره لك.



أحمد فتحي

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ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء غدٍ الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على السوبر المصرى.

وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والزمالك عن ارتداء فريق الأهلى زيه التقليدى، فى مباراة السوبر أمام الزمالك غدا الخميس على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتيه أبوظبى، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الفني الاجتماع الفنى للمباراة الذى أقيم صباح اليوم بملعب محمد بن زايد فى أبوظبى بالإمارات، بحضور سمير عدلى، المدير الإداري للأهلي وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والجانب الإداري بنادي الزمالك، وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

وشهد الاجتماع استعرض تقرير شامل عن كل الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد حضور الفريقين للملعب، والزي الخاص بكل منهما . وتقرر أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم البنفسجي، فيما يرتدي الزمالك الطاقم الأزرق بالكامل وحارسه الطاقم الأصفر