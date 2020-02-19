شكرا لقرائتكم فايلر يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة الأهلى والزمالك بالسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى أن رمضان صبحى لاعب خط وسط فريقه سيغيب عن مباراة القمة بين المارد الاحمر والزمالك بالسوبر المحلى والمقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات بسبب الإصابة.

وأضاف فايلر فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة السوبر: " رمضان صبحى شارك فى جزء من تدريبات الأهلى الأخيرة ولكنه لن يلحق بالسوبر لعدم تعافيه جيداً من إصابة العضلة الخلفية "

و تعاقد النادى الأهلى مع مع فايلر في 31 أغسطس الماضى ، بينما تعاقد الزمالك مع كارتيرون في 3 ديسمبر الماضى ، قاد فايلر الأهلى حتى الأن في 26 مباراة فاز المدرب السويسرى في23 مباراة وخسر لقاء وحيد وتعادل في مباراتين سواء على صعيد منافسات الدوري المحلى أو دوري الابطال الافريقى أو كأس مصر أو كأس السوبر ، محققا السوبر المحلى الماضى .

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بعيداً عما سبق قال أحمد فتحى، لاعب الأهلى، أن الظروف المُحيطة بمباراة السوبر المرتقبة تُزيد من قوة وأهمية اللقاء، موضحا أن التتويج هدف كل فريق، كما أن كل فريق يملك أسلحة الحسم فى المباراة التى ستقام بعد غد بأبوظبي. ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى السابعة من مساء بعد غد، الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالسوبر المصري.

وأوضح أحمد فتحى فى تصريحات تليفزيونية: دائماً ما تكون مباريات السوبر صعبة واللعب أمام الزمالك فى السوبر صعب، كذلك ويجعل اللقاء مُثيرا وقويا أمام الفريقين، خاصة أن كل فريق يسير بخُطى جيدة محلياً وأفريقياً.

وأضاف: القلق موجود بالطبع قبل مثل هذه المباريات، وهذا أمر طبيعى لأنه يجعل اللاعبين يشعرون بأهمية المباراة والمسئولية الواقعة عليهم، موضحا أن الفريق الذى سيكون أكثر هدوءاً ويتحكم فى "ريتم" المباراة سيحصد اللقب