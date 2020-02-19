شكرا لقرائتكم مران التسديدات يكشف ثنائى حراس الزمالك أمام الأهلى فى السوبر المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بإقامة فقرة خاصة للتسديد على الرمرمى، فى المران الأخير للفريق قبل مواجهة الأهلى، فى السوبر المصرى، المقرر إقامته فى السابعة من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

وشهد مران التسديد على المرمى تواجد الثنائى محمد أبو جبل، ومحمد عواد، حارسى مرمى الزمالك، ليؤكد التركيز عليهما للتواجد فى مباراة الأهلى، غدًا، ليتأكد وجودهما فى قائمة المباراة التى يسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلالها لمواصلة انتصاراته وتحقيق البطولة الثانية على التوالى، بعدما حقق الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج بالبطولة الإفريقية، فى المباراة التى أقيمت على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.

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فيما شهد مران الزمالك أيضًا، تخصيص فقرة للعرضيات، حيث حرص الجهاز الفنى للأبيض، على تدريب اللاعبين على الكرات العرضية لاستغلالها فى مواجهة الأهلى غدًا، وحتى تكون أحد المفاتيح التى من الممكن أن يستغلها كارتيرون ولاعبى الفريق للضغط على دفاعات الأحمر وإحراز هدف التقدم.

وكان كارتيرون، قد أكد فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة الزمالك والأهلى، على سعادته لمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى، على الرغم من خوض الفريق لمباراتين كبيرتين فى أسبوع وهو أمر مرهق، مشددًا على أنه تعامل مع هذا الأمر بالتدريبات الاستشفائية للاعبين.

وضم باتريس كارتيرون 28 لاعبًا فى قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي وهم: حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى، خط الدفاع : عبدالله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر، إمام عاشور، خط الهجوم : مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد.