شكرا لقرائتكم صورة السيسي ومحمد بن زايد تزين ملعب مباراة سوبر الأهلي ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زينت صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع سمو الشيخ محمد بن زايد ولي العهد ونائب رئيس الدولة ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وكتب على الصورة جملة للشيخ المغفور له زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات وهو يقول:"نهضة مصر نهضة للعرب جميعا ووصيت أبنائي بأن يكونوا دائما بجانب مصر".



ملعب محمد بن زايد (1)



ملعب محمد بن زايد (2)

عشاق الكرة المصرية على موعد مع المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك على لقب السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات، حيث من المتوقع أن تشهد هذه المباراة ندية كبيرة بين الفريقين في ظل رغبة كل طرف لتأكيد تفوقه خلال المرحلة الحالية.