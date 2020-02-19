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شكرا لقرائتكم صورة السيسي ومحمد بن زايد تزين ملعب مباراة سوبر الأهلي ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل زينت صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع سمو الشيخ محمد بن زايد ولي العهد ونائب رئيس الدولة ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.
وكتب على الصورة جملة للشيخ المغفور له زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات وهو يقول:"نهضة مصر نهضة للعرب جميعا ووصيت أبنائي بأن يكونوا دائما بجانب مصر".
ملعب محمد بن زايد (1)
ملعب محمد بن زايد (2)
عشاق الكرة المصرية على موعد مع المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك على لقب السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات، حيث من المتوقع أن تشهد هذه المباراة ندية كبيرة بين الفريقين في ظل رغبة كل طرف لتأكيد تفوقه خلال المرحلة الحالية.
موعد مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي ضد الزمالك تقام على لقب السوبر المصري يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير 2020 فى تمام الساعة االسابعة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد محمد بن زايد في الإمارات.
الزمالك ضد الأهلي
موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك فى السوبر المصري بالإمارات
ويخوض الزمالك مباراته ضد الأهلي بمعنويات معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.
موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك فى السوبر المصري بالإمارات
أحرز أهداف الزمالك ضد الترجي يوسف إبراهيم أوباما فى الدقيقة 2 ، وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك.
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