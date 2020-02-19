شكرا لقرائتكم كارتيرون عن مواجهة الأهلي: فريق الحالي للأحمر مختلف عن الماضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أنه لا توجد نية على الاطلاق للانتقام من النادي الأهلي خلال مباراة الغد التي تجمع قطبي الكرة المصرية، في كأس السوبر المصري، والتي يستضيفها استاد محمد بن زايد في الإمارات، في تمام السابعة مساءً.

وقال كارتيرون خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: سعيد جداً بخوض هذه المباراة، مباراتين كبيرتين في أقل من أسبوع هذا أمر مرهق، ولكننا تعاملنا مع هذا الأمر بالتدريبات الاستشفائية لتجهيز اللاعبين.

أضاف مدرب الزمالك: الفوز بالسوبر الأفريقي انجاز كبير خاصة أن هذه البطولة كانت غائبة عن الفريق منذ فترة، بالتأكيد الفرحة بهذا التتويج أخذت وقت، ولكننا أنهينا هذه الأفراح سريعاً للتركيز في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

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واستطرد المدير الفني للقلعة البيضاء: نسعى للفوز في مباراة الغد من أجل اللاعبين والنادي وليس هناك أي نية للإنتقام من الأهلي، فالناديين كبار والغلبة ستكون للفريق الأفضل.

أضاف الفرنسي: مباراة الأهلي أصعب من الترجي لأن اللاعبين لم يكن لديهم وقت للتحضير مثل الأهلي، جئنا من سفر عقب مواجهة قوية أمام الترجي ولذلك مواجهة الأهلي أصعب من الفريق التونسي، نحضر لمباراة الأهلي منذ انتهاء مواجهة الترجي وخضع اللاعبين للتدريبات الاستشفائية.

وعن خبرته بطريقة لعب الأهلي الذي سبق له تدريبه قال الفرنسي: لاعبي الأهلي والزمالك يعرفون بعض جيداً ولكن فريق الأهلي المتواجد حالياً مختلف تماماً عن الفريق الذي كنت أدربه.

ضم باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك 28 لاعباً في قائمة القلعة البيضاء لمواجهة الأهلي وهم: حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى، خط الدفاع : عبدالله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر، إمام عاشور، خط الهجوم : مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد.