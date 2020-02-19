شكرا لقرائتكم فايلر عن مواجهة الأهلي ضد الزمالك: لها حسابات مختلفة وكارتيرون لا يشغلني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أن مباراة السوبر المحلي غداً أمام الزمالك لها حسابات أخرى تختلف عن حسابات الدوري وبطولة أفريقيا ، موضحاً أنه لن ينظر للماضي وللفوز الذى حققه الأهلي على الزمالك قبل عدة أشهر عندما إلتقيا في السوبر المحلي أيضاً وفاز الأهلي وقتها بثلاثة أهداف لهدفين.

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري.

Advertisements

وشدد فايلر، على أن المباراة قوية وهامة لأنها ستكون أمام منافس كبيير ويُحقق نتائج جيدة محلياً وأفريقياً ، مُشيراً إلى أن الأهلي إستعد جيداً للمباراة رافضاً الكشف عن هوية التشكيل الذ سيخوض به لقاء الغد لأن هذا أمور خاصة بالجهاز الفني ولكنه شدد على أنه سيدفع بأفضل 11 لاعباً جاهزاً للمباراة على أن يجلس على الدكة أفضل 7 لاعبين ، موضحاً أنهو سيستعين باللاعبين القادرين على تنفيذ خططه وأفكاره في مباراة الغد.

ورداً على سؤال بشأن : أيهما يخشى فايلر ..من لاعبي الزمالك أم من "عقلية" كارتيرون رد المدير الفني للأهلي ، قائلاً: في مثل هذه المباريات..اللاعبين هم يحسمون المباريات ..النظرة تكون للاعبين في المقام الأول ثم يأتي دور المدرب ..وهذا لا يُقلل من دور كارتيرون فأنا أؤكد ذلك على الزمالك وكذلك الأهلي فالنظرة تكون للاعبي الأهلي في المقام الأول وليس لي كمدير فني .

وقال فايلر أنه لا يفكر في نتائجه مع الأهلي وأنتصاراته المحلية والافريقية قبل لقاء الغد لأن ما يشغله هو اللقاء ذاته دون التطرق لتفوق الأهلي مؤخراً محلياً وأفريقياً لأنه أعتاد أن ينظر لكل مباراة على حدة .