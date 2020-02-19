شكرا لقرائتكم فايلر يعلن جاهزية قفشة لمواجهة الأهلي ضد الزمالك بالسوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، أن محمد مجدى قفشة لاعب الفريق جاهز للمشاركة في مباراة السوبر المقرر لها السابعة من مساء غدا الخميس بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد أمام الزمالك بالامارت بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة حيث إشتكى اللاعب من آلام بسيطة فى الركبة أبعدته عن مباراة المصرى الأخيرة بالدورى الممتاز التى فاز فيها التهيل بثلاثية نظيفة .

وشدد فايلر على أن قفشة شارك في تدريبات الفريق الأخيرة في القاهرة والامارات وسيكون جاهز للمشاركة في لقاء الغد المرتقب فيما ستحول الإصابة دون مشاركة رمضان صبحي نجم الفريق في المباراة لعدم تعافيه من إصابته في العضلة الخلفية.

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ودرس فاير فريق الزمالك بالفيديو بعد مشاهدة أكثر من مباراة للفريق الأبيض، خاصة المباراة الأخيرة أمام الترجي التونسي، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه ليتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، في الوقت الذي طالب المدرب السويسري لاعبيه بالحذر من انتفاضة الزمالك والعمل على حسم المواجهة مبكراً من خلال إحراز هدف مبكر، بالإضافة لمنح كل لاعب تعليمات فنيه وتكليفه بالدور الذي سيؤديه في المباراة.

ووضع فايلر خطة مواجهة الزمالك قبل مواجهته غداً الخميس واصطحب فايلر 24 لاعباً للمواجهة المرتقبة، وهم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ، فيما تم استبعاد صالح جمعة لأسباب فنية واستبعاد سعد سمير ومحمد محمود وحمدى فتحى بداعى الإصابة.

وابلغت اللجنة المنظمة لمباراة الاهلي والزمالك الجهاز الاداري للفريقين بأن مدة مران كل فريق اليوم ستكون 60 دقيقة ، ويقام اليوم الاجتماع الفني للمباراة والمؤتمرات الصحفيه للأجهزة الفنية بالإضافة لخوض كل فريق مرانه الأخير قبل مباراة الغد.