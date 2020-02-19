شكرا لقرائتكم مانويل جوزيه عن مواجهة الأهلي ضد الزمالك: حظوظ الأحمر أقوى من الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال جوزيه في تصريحات لموقع "العين الإماراتي": مباريات الأهلي والزمالك لا تخلو من الندية، ولكن الأهلي يملك الأفضلية دائما ويدخل المباراة بشكل أقوى من الناحية النفسية خاصة مع الدعم الجماهيري".

وعن تتويج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي قال: "فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي يمنح الأبيض دفعة معنوية قوية، ولكن من واقع خبرتي في هذه المباريات، الأهلي فرصه في الفوز أكبر، وأعتقد أنه سيكرر الفوز على الزمالك".

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وعن اقتراب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الاهلى من تحطيم رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية بمسابقة الدوري المصري، قال جوزيه "مبروك للجهاز الفني ولجمهور الاهلى ما يتحقق من نتائج، لكني حضرت إلى الاهلى من أجل تحقيق البطولات والكؤوس ولم آت لصنع الأرقام القياسية".

ويقترب فايلر من تحطيم رقم جوزيه القياسي بتحقيق 17 انتصارا متتاليا في موسم 2004-2005 حيث وصل فايلر إلى 15 فوز متتالي في الدوري حتى الآن، ونجح جوزيه في قيادة الشياطين الحمر للحصول على العديد من الألقاب والبطولات أبرزها دوري ابطال افريقيا "4 مرات"، وكأس السوبر الافريقي "4 مرات" أيضاً، وأصبح المدرب الأنجح في تاريخ النادي.