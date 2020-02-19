شكرا لقرائتكم أبو راشد: لا توجد إساءة في تصريحات بتروس تجاه البلطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف المحامي خالد أبو راشد أن أقصى عقوبة يمكن أن يتم بها معاقبة بيتروس، لاعب نادي النصر، بسبب تصريحه تجاه خالد البلطان رئيس نادي الشباب، قد تصل إلى 40 ألف ريال، لافتا إلى أن تصريحات المدير التنفيذي للشباب تعتبر إساءة إلى كيان كامل.
وقال أبو راشد في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: تصريح بتروس تجاه رئيس نادي الشباب، إذ اعتبر إساءة، ستصل عقوبته إلى 40 ألف ريال، ولكن بشكل عام فإن تصريح بتروس لم تكن فيه إساءة أو اتهام، لأنه رد على رئيس نادي الشباب، لكن يمكن أن تكون هناك إساءة في حركة يده الأخيرة، أما بالنسبة كمصطلحات، فالتحليل القانوني يوضح أنه لا توجد هناك إساءة ما عدا حركة اليد الأخيرة.
وأضاف: المدير التنفيذي في نادي الشباب وجه إساءة إلى كيان كامل، لأنه ذكر اسم نادي النصر في تصريحاته، ويعتبر إثارة للرأي العام ومسيئا، ويمكن أن تكون العقوبة 100 ألف ريال، أو يصنف التصريح من المخالفات الجسيمة وتصل إلى إيقاف سنة مع 300 ألف ريال، والمدير التنفيذي يمثل الشباب ولا يمكن للنادي التنصل من العقوبة.
وبخصوص قضية استئجار الجماهير، ذكر: مسألة استئجار الجماهير تعد مخالفة وتحايلا على أهداف هيئة الرياضة، لأن الهدف من جائزة المليون ريال تشجيع الجماهير لحضور الجماهير برغبتها، والواقعة يمكن أن تصنف كتحايل إذا ثبت أن إدارة النادي قامت بهذا الأمر، ويمكن أن تكون العقوبة غرامة أو حرمانا من المليون ريال، أما إذ ثبت أن من قام بهذا الأمر شخص وليس النادي، فالعقوبة تبدأ من الإنذار ثم إسقاط العضوية وقد تصل إلى الإيقاف من ممارسة النشاط الرياضي، ويعود تقدير العقوبة لهيئة الرياضة.
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