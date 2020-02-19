رسمياً.. فايلر يعلن موقف رمضان صبحي النهائي من المشاركة في السوبر المصري

كشف المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، عن موقف اللاعب رمضان صبحي من خوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك والمقرر إقامتها غداً الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات .

وقال فايلر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر، إن رمضان صبحي سيغيب عن مباراة القمة أمام الزمالك بسبب الإصابة.

وأوضح فايلر أن صبحي شارك في جزء من تدريبات الأهلي الأخيرة، إلا أنه لن يتمكن من اللحاق بمباراة السوبر لعدم تعافيه جيداً من إصابة العضلة الخلفية.

من جانبه، قال لاعب الفريق الأول بالأهلي أحمد فتحي إن الظروف المُحيطة بمباراة السوبر المرتقبة تُزيد من قوة وأهمية اللقاء.

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وأوضح فتحي، في تصريحات تليفزيونية، أن التتويج بالبطولة هو هدف كل فريق، كما أن كل فريق يملك أسلحة الحسم في المباراة.

وأشار إلى أن مباريات السوبر دائما ما تكون صعبة، وأن اللعب أمام الزمالك في السوبر صعب، وهو ما يجعل اللقاء مُثيراً وقوياً أمام الفريقين، في الوقت الذي يسير فيه كل فريق بخُطى جيدة محلياً وأفريقياً.

وأكد لاعب الأهلي أن القلق موجود بالطبع قبل مثل هذه المباريات، وأن وهذا أمر طبيعي لأنه يجعل اللاعبين يشعرون بأهمية المباراة والمسئولية الواقعة عليهم، مشيراً إلى أن الفريق الذي سيكون أكثر هدوءاً ويتحكم في إيقاع المباراة هو من سيحصد اللقب.

وسيلتقى الأهلي مع الزمالك في السابعة مساء غد الخميس، على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالسوبر المصري.