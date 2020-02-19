تقام اليوم الأربعاء، الموافق 19 فبراير 2020، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات المحلية والعالمية، ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2019 - 2020. ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها: كأس مصر المقاولون العرب x المصري البورسعيدي تقام المباراة في الخامسة مساء، وتذاع على قناة time sport دوري أبطال أوروبا أتلانتا الإيطالي x فالنسيا الإسباني تقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2 Advertisements توتنهام هوتسبير الإنجليزي x لايبزيج الألماني تقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1 الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي x وست هام يونايتد تقام المباراة في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 4 دوري أبطال آسيا يوكوهاما إف مارينوس x سيدني إف سي – الثانية عشرة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 سوون سامسونج بلووينجز x فيسيل كوبي – الثانية عشرة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports HD 2 شنجهاي x جيونبك هيونداي موتورز – العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 5

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يستضيف لايبزيج والمقاولون يواجه المصري.. أبرز مباريات اليوم الأربعاء ومواعيدها والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.