شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: لن أتسلّح بالماضى أمام الزمالك.. و"عقلية" كارتيرون لا تشغلنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن مباراة السوبر المحلي غداً أمام الزمالك لها حسابات أخرى تختلف عن حسابات الدوري وبطولة أفريقيا، موضحاً أنه لن ينظر للماضي وللفوز الذى حققه الأهلي على الزمالك قبل عدة أشهر عندما التقيا في السوبر المحلي أيضاً وفاز الأهلي وقتها بثلاثة أهداف لهدفين.

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك في السابعة من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري.

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وشدد فايلر على أن المباراة قوية ومهمة لأنها ستكون أمام منافس كبيير ويُحقق نتائج جيدة محلياً وأفريقياً، مُشيراً إلى أن الأهلي استعد جيداً للمباراة رافضاً الكشف عن هوية التشكيل الذى سيخوض به لقاء الغد، لأن هذا أمور خاصة بالجهاز الفنى، لكنه شدد على أنه سيدفع بأفضل 11 لاعباً جاهزاً للمباراة، على أن يجلس على الدكة أفضل 7 لاعبين، موضحاً أنه سيستعين باللاعبين القادرين على تنفيذ خططه وأفكاره في مباراة الغد.

ورداً على سؤال بشأن : أيهما يخشى فايلر .. لاعبى الزمالك أم من "عقلية" كارتيرون؟ رد المدير الفني للأهلى قائلاً: في مثل هذه المباريات اللاعبون هم يحسمون المباريات ..النظرة تكون للاعبين في المقام الأول ثم يأتي دور المدرب .. وهذا لا يُقلل من دور كارتيرون فأنا أؤكد ذلك على الزمالك وكذلك الأهلي فالنظرة تكون للاعبي الأهلي في المقام الأول وليس لى كمدير فنى.

وقال فايلر إنه لا يفكر في نتائجه مع الأهلي وانتصاراته المحلية والأفريقية قبل لقاء الغد لأن ما يشغله هو اللقاء ذاته دون التطرق لتفوق الأهلي مؤخراً محلياً وأفريقياً لأنه أعتاد أن ينظر لكل مباراة على حدة.