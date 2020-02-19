شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الشناوى وأبو جبل.. صراع الأسود للدفاع عن عرين القطبين فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مباراة السوبر المحلى المقرر إقامتها غدا الخميس في السابعة مساء على ملعب محمد بن زايد بين فريقى الأهلى والزمالك ستشهد تحديا خاصا بين ثنائى حراس مرمى القطبين محمد أبو جبل حارس الزمالك ومحمد الشناوى حارس الأحمر.

ويسعى كلا الثنائى إلى الحفاظ على الشباك نظيفة في هذه المباراة التي يسعى كلال افريقان على خطفها من أنف الآخر خارج الديار.

ويمتلك كلا الثنائى خبرات قوية، حيث إن محمد الشناوى حارس يمتلك ثبات إنفعالى في المرمى بفضل خبراته مع الأحمر وحراسة عرين منتخب مصر، أما أبو جبل فيبدو أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون نجح في إعطائه حالة قوية من الثقة خلال الفترة الأخيرة.

واختارت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول، أفضل لاعب فى مباراة المصري البورسعيدى التى جمعتهما الجمعة، على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 0، حيث منحت الصفحة الشناوى لقب "نسر مباراة" المصرى".

ويشارك أبو جبل بشكل أساسى مع الزمالك ويقدم مستوى مميزا مع الفريق هذا الموسم، وشارك مع الأبيض فى الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الأبيض مع فريق الدم والذهب، على ملعب الغرافة القطرى، الجمعة الماضى، والتى شهدت تتويج الأبيض بهذا الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقى وسط حضور جماهيره التى جاء عددها فى ملعب المباراة قرابة 12 ألف مشجع وهو العدد الذى تفوق به الأبيض جماهيرياً على الترجى الذى حضر مشجعيه أقل من 8 آلاف مشجع.

ويرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الثبات والإصرار عند كلا الحارسين في الصور التالية:



-الشناوي-في-صالة-الجيم

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محمد الشناوى 2



الشناوى



717975-الشناوي



محمد أبو جبل



أبو جبل



أبو جبل مع الفراعنة