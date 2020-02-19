شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر لمن ينتقد اختياراته الفنية: هل أنت مدرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، أنه وحده فقط من يتحمل المسئولية الكاملة للاختيارات الفنية لناديه، وقال فايلر فى المؤتمر الصحفى الذى يسبق مباراة الزمالك بالسوبر المحلى، المقرر لها السابعة مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات "كل مباراة لها ظروفها ومعطياتها ونبذل كل ما نملك للخروج بأفضل شكل".

وتابع فايلر "البعض ينتقد اختياراتى وأقول له هل أنت مدرب؟ أنا مدرب وأنتم صحفيون تقييمون التشكيل بعد انتهاء المباراة لكنى أتخذ القرار الصعب وهو وضع التشكيل قبل المباراة، لذا أنا فقط من يتحمل المسئولية الكاملة بشأن الاختيارات الفنية للأهلى".

وأضاف المدير الفنى للأهلى "نملك 24 لاعبا على نفس المستوى، وأقوم بالروتيشن للهروب من ضغط المباريات المستمر".

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واعترف فايلر أن فريقه لا يحقق نتائج جيدة خارج الديار فى المواجهات الأفريقية قائلا "نعم لم نحقق نتائج جيدة خارج الديار لكنى أشعر بأن الإمارات ليست مختلفه كثيرا عن مصر".

ودرس فايلر فريق الزمالك بالفيديو بعد مشاهدة أكثر من مباراة للفريق الأبيض، خاصة المباراة الأخيرة أمام الترجي التونسي، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه ليتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، في الوقت الذي طالب المدرب السويسري لاعبيه بالحذر من انتفاضة الزمالك والعمل على حسم المواجهة مبكراً من خلال إحراز هدف مبكر، بالإضافة لمنح كل لاعب تعليمات فنيه وتكليفه بالدور الذي سيؤديه في المباراة

وفرض الجهاز الفني حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي طلب فايلر فرض حالة من السرية على تدريبات الفريق طوال تواجد البعثة الحمراء في الإمارات قبل مواجهة الزمالك، تجنباً لتسريب المعلومات والخطة للمعسكر الأبيض.

ورفض مسئولو الأهلي تحفيز لاعبي الفريق بمكافآت خاصة من أجل تجاوز الزمالك، وأعلن مسئولو النادي أنه لا توجد أية مكافآت استثنائية في مباراة السوبر رغم الاعتراف بأهميتها وقوتها، وأوضح مسئولو الأهلي أن هناك لائحة سيتم تطبيقها في هذه البطولة دون تفرقة خاصة أنه من الطبيعي والمنطقي أن يبذل لاعبو الفريق قصارى جهدهم من أجل الفوز وحصد لقب السوبر وتأكيد أحقية الفريق في التتويج بالبطولة ذاتها التي حصد الأحمر لقبها مطلع الموسم الجاري عندما فاز على الزمالك 3/2 في أول قمة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.