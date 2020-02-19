شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بالأحمر والزمالك بالأزرق فى مواجهة السوبر غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والزمالك عن ارتداء فريق الأهلى زيه التقليدى، فى مباراة السوبر أمام الزمالك غدا الخميس على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتيه أبوظبى، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الفني الاجتماع الفنى للمباراة الذى أقيم صباح اليوم بملعب محمد بن زايد فى أبوظبى بالإمارات، بحضور سمير عدلى، المدير الإداري للأهلي وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والجانب الإداري بنادي الزمالك، وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

وشهد الاجتماع استعرض تقرير شامل عن كل الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد حضور الفريقين للملعب، والزي الخاص بكل منهما . وتقرر أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم البنفسجي، فيما يرتدي الزمالك الطاقم الأزرق بالكامل وحارسه الطاقم الأصفر.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء غدٍ الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على السوبر المصرى.