شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يؤكد جاهزية قفشة للمشاركة مع الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، أن محمد مجدى قفشة لاعب الفريق جاهز للمشاركة فى مباراة السوبر المقرر لها السابعة من مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد أمام الزمالك بالإمارت، بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة، حيث اشتكى اللاعب من آلام بسيطة فى الركبة أبعدته عن مباراة المصرى الأخيرة بالدورى الممتاز التى فاز فيها الأهلى بثلاثية نظيفة، وشدد فايلر على أن قفشة شارك في تدريبات الفريق الأخيرة في القاهرة والإمارات وسيكون جاهز للمشاركة في لقاء الغد المرتقب فيما ستحول الإصابة دون مشاركة رمضان صبحي نجم الفريق في المباراة لعدم تعافيه من إصابته في العضلة الخلفية.

ودرس فاير فريق الزمالك بالفيديو بعد مشاهدة أكثر من مباراة للفريق الأبيض، خاصة المباراة الأخيرة أمام الترجي التونسي، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه ليتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، في الوقت الذي طالب المدرب السويسري لاعبيه بالحذر من انتفاضة الزمالك والعمل على حسم المواجهة مبكراً من خلال إحراز هدف مبكر، بالإضافة لمنح كل لاعب تعليمات فنيه وتكليفه بالدور الذي سيؤديه في المباراة.

ووضع فايلر خطة مواجهة الزمالك قبل مواجهته غداً الخميس واصطحب فايلر 24 لاعباً للمواجهة المرتقبة، وهم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ، فيما تم استبعاد صالح جمعة لأسباب فنية واستبعاد سعد سمير ومحمد محمود وحمدى فتحى بداعى الإصابة.

وابلغت اللجنة المنظمة لمباراة الأهلى والزمالك الجهاز الاداري للفريقين بأن مدة مران كل فريق اليوم ستكون 60 دقيقة، بالإضافة لخوض كل فريق مرانه الأخير قبل مباراة الغد.