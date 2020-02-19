شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن غياب رمضان صبحى عن مواجهة الأهلى والزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إن رمضان صبحى لاعب خط وسط فريقه سيغيب عن مباراة القمة بين المارد الأحمر والزمالك بالسوبر المحلى، المقرر لها السابعة مساء غد الخميس على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات بسبب الإصابة، مضيفا خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة السوبر "رمضان صبحى شارك فى جزء من تدريبات الأهلى الأخيرة، لكنه لن يلحق بالسوبر لعدم تعافيه جيداً من إصابة العضلة الخلفية".

وتعاقد النادى الأهلى مع مع فايلر فى 31 أغسطس الماضى، بينما تعاقد الزمالك مع كارتيرون فى 3 ديسمبر الماضى، قاد فايلر الأهلى حتى الآن فى 26 مباراة فاز المدرب السويسرى فى 23 مباراة وخسر لقاء وحيدا وتعادل فى مباراتين سواء على صعيد منافسات الدورى المحلى أو دورى الأبطال الأفريقى أو كأس مصر أو كأس السوبر، محققا السوبر المحلى الماضى.

بعيداً عما سبق قال أحمد فتحى، لاعب الأهلى، إن الظروف المُحيطة بمباراة السوبر المرتقبة تُزيد من قوة وأهمية اللقاء، موضحا أن التتويج هدف كل فريق، كما أن كل فريق يملك أسلحة الحسم فى المباراة التى ستقام بعد غد بأبوظبي. ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى السابعة من مساء بعد غد، الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالسوبر المصري.

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وأوضح أحمد فتحى فى تصريحات تليفزيونية: دائماً ما تكون مباريات السوبر صعبة واللعب أمام الزمالك فى السوبر صعب، كذلك ويجعل اللقاء مُثيرا وقويا أمام الفريقين، خاصة أن كل فريق يسير بخُطى جيدة محلياً وأفريقياً.

وأضاف القلق موجود بالطبع قبل مثل هذه المباريات، وهذا أمر طبيعى لأنه يجعل اللاعبين يشعرون بأهمية المباراة والمسئولية الواقعة عليهم، موضحا أن الفريق الذى سيكون أكثر هدوءاً ويتحكم فى "ريتم" المباراة سيحصد اللقب.