شكرا لقرائتكم خبر عن تكليفات خاصة لـ"زيزو" فى سوبر الأهلي والزمالك بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، تعليمات لأحمد سيد زيزو لاعب الوسط المهاجم بضرورة أداء الواجب الدفاعى مع لاعبى وسط الارتكاز طارق حامد وفرجانى ساسى، وهو نفس الدور الذى قام به فى مباراة الترجى، مع تكليفه بمراقبة محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى، والذى يعد أهم أوراق الأهلي، مستغلا سرعة زيزو وقدراته البدنية لإيقاف خطورة أفشة، وأكد كارتيرون للاعبيه أن مفتاح الفوز فى مباراة الغد هو التركيز والحماس داخل الملعب طوال الـ 90 دقيقة.

فى نفس السياق فإن هناك حالة من الحيرة سيطرت على الفرنسى كارتيرون وجهازه المعاون بسبب مركز حراسة المرمى، حيث يرغب كارتيرون فى استمرار أبو جبل الحارس الأساسى للفريق فى موقعه لضمان مزيد من الاستقرار على الفريق، وكذلك لاستغلال الحالة المعنوية والفنية المرتفعة التى يمر بها أبو جبل، إلا أن هناك رأيا آخر داخل الجهاز الفنى وهو الاعتماد على جنش باعتباره يمتلك خبرة أكبر من أبو جبل، خاصة فى مباريات القمة واجادته التصدى لركلات الترجيح فى حالة اللجوء اليها لو تعادل الفريقين فى الوقت الأصلى للمباراة.

وسيتم حسم مصير مركز حراسة المرمى عقب المران الأخير اليوم وإن كان الأقرب هو استمرار أبو جبل فى حراسة المرمي.

من ناحية أخرى تعقد اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الاجتماع الفنى للمباراة اليوم والتى سيتحدد على إثرها التعليمات الخاصة بالمباراة والزى الخاص بكل فريق، حيث سيرتدى الزمالك التى شيرت الأبيض ويتبقى لون الشورت حيث سيتعارض مع الشورت الخاص بالأهلى وهو الأبيض، ومن المنتظر أن يغير الزمالك الشورت الخاص به لأن الأهلى بطل الدورى وتنص اللائحة على أن بطل الدورى يعامل معاملة صاحب الأرض.