كارتيرون: لا أريد رد الاعتبار أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قال الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، إن مواجهة الغد لحسم الفائز بكأس السوبر المصري أمام الأهلي، ليست لرد الاعتبار من فريق القلعة الحمراء، مشددًا أن مباراة السوبر أصعب من قمة الدوري.

وشهد اليوم الأربعاء انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر والتي سَتُقام يوم الخميس عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأضاف كارتيرون من خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "سعيد بخوض مباراة السوبر، هذا الأسبوع صعب وشاق جدًا على الفريق، عدنا للتو من مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي، ولدينا الآن مباراة هامة أمام خصم صعب وهو الأهلي، لكن أن أنتظر هذه المباراة بفارغ صبر."

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وأكمل المدرب: "نجحنا في حسم مباراة السوبر الأفريقي لصالحنا، حرصت على الفصل بين البطولة الأفريقية وبطولة السوبر المصري."

وواصل: "سعيد بأنني قمت تدريب فرق كبيرة في إفريقيا مثل مازيمبي والأهلي والرجاء والآن مع الزمالك، لا أخوض مباراة السوبر أمام الأهلي من أجل رد الاعتبار، أريد أن أفوز من أجل فريقي ومن أجل جماهير الزمالك."

وعن أيهما أصعب بين مباراة السوبر المحلي وبين مباراة القمة بالدوري والمقرر لها يوم 24 فبراير قال: "مباراة السوبر هي الأصعب خاصة أننا مباراة الترجي استنفدت من الفريق مجهود بدني كبير ومجهود ذهني أيضا، كما أننا عدنا إلى القاهرة ومنها إلى الإمارات في الوقت الذي سافر الأهلي فقط من القاهرة إلى هنا، كما أنه كان لديهم فرصة جيدة من أجل التحضير."

وعن وجود أفضلية له في مباراة الغد باعتباره مدرب سابق للأهلي اختتم تصريحاته قائلا: "لاعبي الأهلي والزمالك معروفين لبعضهم البعض، كما أن عناصر الأهلي تغيرت عن الفترة التي كنت فيها مدربًا للنادي الأهلي."