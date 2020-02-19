مصطفى فتحي: لا يحق لي الحديث عن عدم مشاركتي.. والزمالك يمر بأيام صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
أكد مصطفى فتحي قائد نادي الزمالك، أن فريقه يمر بأيام صعبة في ظل توالي المباريات الهامة خلال فترات زمنية قصيرة.
وأشار فتحي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح اليوم، الأربعاء، إلى جاهزيته فنيًا وبدنيًا للتواجد في كأس السوبر المصري.
وقال قائد الزمالك: "نمر بأسبوع صعب للغاية، ولكن الجميع في حالة تركيز ونستعد للمواجهة بشكل جيد ونتمنى تحقيق الفوز بها".
وأكمل: "أخوض مباراة كأس السوبر الثالثة لي هنا في الإمارات، وفي كل مرة نجد تنظيم رائع ولا أراه في أي مكان آخر".
واختتم: "تواجدي في المباريات أمر يخص الجهاز الفني ولا يحق لي الحديث عنها، أنا جاهز فنيًا وبدنيًا ولكن كل لاعبي الفريق أيضًا جاهزون للمواجهة".
وسيلتقي الزمالك مع الأهلي غدًا الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي الإماراتية، لتحديد بكأس كأس السوبر المصري.
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