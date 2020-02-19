"بطولة شرفية".. كيف علّق إكرامي على مواجهة الزمالك بالسوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

اعتبر شريف إكرامي حارس وقائد فريق النادي الأهلي، أن بطولة السوبر المصرية شرفية نظرًا لإقامتها مع بداية الموسم، لافتًا إلى أن هذه البطولة مختلفة نظرًا لمواجهة الغريم الزمالك.

وأضاف إكرامي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الزمالك :"تحضير السوبر مختلف بعض الشيء رغم أن البطولة شرفية، لأن المنافس فريق الزمالك والقمة لا ترتبط بالنتائج السابقة للفريقين".

وعن الاستعداد لقمة السوبر :"دور اللاعبين القدماء في الفريق إعطاء الخبرات السابقة سواء داخل أو خارج الملعب، مباراة السوبر ليست الأولى لنا خاصة أمام الزمالك".

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وتابع :"مباراة السوبر الماضية شهدت مشاركة لاعبين جدد للمرة الأولى إلا أن هذه المباراة منحت الخبرة للاعبين".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بغريمه الزمالك غدًا الخميس، ضمن قمة السوبر المصري نسخة (2018 - 2019) في لقاء يقام بدولة الإمارات.

ويشارك الأهلي في بطولة السوبر باعتباره بطلاً للدوري، في المقابل يلعب الزمالك نظرًا لتتويجه ببطولة كأس مصر.

جدير بالذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستتجدد في 24 من الشهر الجاري ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري.